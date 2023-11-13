13 ноября, 11:43,
обновлено 13 ноября, 11:51
Палестино-израильский конфликт

Почти 100 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" из Газы в Египет

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

МЧС России продолжает работу на контрольно-пропускном пункте

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 100 граждан РФ, пожелавших покинуть сектор Газа, пересекли в понедельник КПП "Рафах".

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах". В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан РФ", - сказали в МЧС.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В воскресенье первые граждане РФ через КПП "Рафах" перешли на территорию Египта. Всего пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, 28 из них - дети. Сотрудники МЧС России встретили всех россиян и оказали им медицинскую и психологическую помощь. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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