Почти 100 граждан РФ пересекли КПП "Рафах" из Газы в Египет

МЧС России продолжает работу на контрольно-пропускном пункте

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 100 граждан РФ, пожелавших покинуть сектор Газа, пересекли в понедельник КПП "Рафах".

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах". В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан РФ", - сказали в МЧС.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В воскресенье первые граждане РФ через КПП "Рафах" перешли на территорию Египта. Всего пункт пропуска пересекли 70 граждан РФ, 28 из них - дети. Сотрудники МЧС России встретили всех россиян и оказали им медицинскую и психологическую помощь.