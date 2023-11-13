В Северной Осетии построят центр культурного развития

Также капитально отремонтируют дома культуры в селах Веселое и Ногир, отреставрируют Художественный музей им. М. С. Туганова и реконструируют детскую музыкальную школу в селе Ногир

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Центр культурного развития построят в селении Эльхотово в Северной Осетии к 2027 году, а также капитально отремонтируют ряд объектов культуры. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи премьера региона Бориса Джанаева с первым заместителем министра культуры Российской Федерации Сергеем Обрывалиным.

"Ряд объектов уже подтвержден на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Так, будет построен центр культурного развития в с. Эльхотово, капитально отремонтируют дома культуры в селах Веселое и Ногир, отреставрируют Художественный музей им. М. С. Туганова и реконструируют детскую музыкальную школу в с. Ногир", - говорится в сообщении.

Также к сентябрю 2024 года откроется экспозиция международного культурно-патриотического центра "Беслан. Школа №1". К работе привлечены ведущие специалисты в области музейного дела.

Кроме того, как отметил премьер-министр республики, за счет поддержки федерального центра в республике идет большая работа по модернизации и развитию культурной сферы. В текущем году на эти цели направлен почти 1 млрд рублей. "В числе объектов - новая музыкальная школа в г. Беслане, Центр культурного развития в г. Дигоре и Дом культуры в с. Комарово. Кроме того, идет реконструкция дома культуры "Комсомолец" в г. Алагире, Дворца молодежи БМК в г. Беслане. И работа в этом направлении продолжается", - сказал Джанаев.

Запланирован также капремонт моздокской музыкальной школы и домов культуры в селениях Камбилеевское, Виноградное, Притеречное, Цаликово. Будет продолжена реставрация республиканского Дворца детского творчества во Владикавказе и ремонт музейно-паркового комплекса в Алагире, приуроченного к 100-летию республики.

Средства направлены и на господдержку лучших работников учреждений культуры, комплектование библиотек, создание модельной библиотеки в с. Лескен, оснащение Академического русского театра имени Е. Б. Вахтангова, Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева, детского театра "Саби", Художественного музея им. М. С. Туганова и домов культуры.