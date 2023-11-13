В Новосибирской области зафиксировали рост числа первичных случаев диабета I типа

По данным главного эндокринолога региона Олеси Шабельниковой, показатель увеличился в 1,5 раза с 2010 года

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Число впервые выявленных случаев заболевания диабетом I типа в Новосибирской области выросло в 1,5 раза с 2010 года и достигло около 5 тыс. человек. Каждый пятый житель региона находится в преддиабетном состоянии, сообщила в пресс-центре ТАСС главный эндокринолог региона, заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова.

"Если сравнить данные 2010 года и на текущий момент, мы видим практически удвоение количества людей с диабетом второго типа и увеличение в 1,5 раза с сахарным диабетом первого типа - это было порядка 3 тыс. человек. Сегодня количество людей с диабетом первого типа порядка 5 тыс.", - сказала она.

По словам эндокринолога, эпидемиологические исследования свидетельствуют, что на один выявленный случай приходится один не выявленный. Кроме этого, отметила медик, высокую распространенность имеют преддиабетные состояния: каждый пятый житель Новосибирской области находится в таком состоянии.

Шабельникова пояснила, что среди факторов риска - ожирение, малоподвижный образ жизни, сердечно-сосудистые заболевания и наследственность. Она добавила также, что в последние годы нарушение углеводного обмена встречается также у беременных женщин. "На 1 января текущего года было на учете 2,7 тыс. женщин, у которых во время беременности впервые были выявлены нарушения углеводного обмена. После беременности, как правило, эти нарушения углеводного обмена проходят, но эти женщины в будущем находятся в группе риска по развитию сахарного диабета второго типа", - резюмировала она.

По словам замминистра здравоохранения региона Елены Аксеновой, в Новосибирской области прошли профилактический осмотр более 500 тыс. человек профилактические мероприятия, и у более 2 тыс. из них выявили диабет по итогам диспансеризации и профосмотров. Как пояснила Аксенова, новое оборудование для выявления и контроля сахарного диабета в этом году получат около 27 медицинских организаций. В 2024 году будет открыто 42 амбулаторные школы диабета. Здесь пациенты с сахарным диабетом, особенно с впервые выявленным заболеванием, могут пройти обучение правильному образу жизни с таким диагнозом, освоить средства самоконтроля, получить рекомендации по физической активности, диете.