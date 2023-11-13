В "Фобосе" предупредили о сильных дождях на юге России

Речь идет о Крыме, Краснодарском крае и Волгоградской области

ТАСС, 13 ноября. Юг России всю предстоящую неделю будет находиться под влиянием разных атмосферных фронтов, которые принесут в некоторые регионы сильные дожди, в горы - снег. К 17 ноября аномальное тепло, которое удерживалось в регионах длительное время, закончится, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Под влиянием разных атмосферных фронтов погода на юге России и Северном Кавказе на этой неделе будет сложная, с сильными дождями, ливнями в ряде регионов. Это касается юга Крыма, Краснодарского края, Волгоградской области, где не исключены и грозы. Дожди средней и малой интенсивности пройдут также на полуострове, севере Ставрополья, Астраханской области и в Калмыкии. Температура воздуха всю неделю будет держаться выше климатической нормы на два-пять градусов, похолодает к выходным", - сказала она.

Ливни начнутся в Крыму, ближе к ночи - в Краснодарском крае. Зона с сильными и очень сильными дождями расположится от Черного моря вдоль южного берега Крыма, Азовского моря и будет уходить на Нижнюю Волгу. 14 ноября дожди, помимо Крыма и Кубани, захватят юг Ростовской области и Волгоградскую область, а также север Астраханской области и Калмыкии.

Ростовская область 15 ноября попадет под влияние теплого фронта из Европы, в центральных и северных районах региона пройдут ливни. Ветер усилится в Крыму и на побережье Краснодарского края, там прогнозируют кратковременные дожди. 16 ноября при активизации холодного фронта Кубань и республики Северного Кавказа захватят сильные дожди, в горах со снегом. Осадки пройдут и на Ставрополье.

Дожди временно отступят на юге России и Северном Кавказе к 17 ноября. В конце рабочей недели днем в низовьях Волги и Дона ожидается до 5-10 градусов тепла, в Крыму и на Кубани - до 8-13 градусов, в Волгограде - до 5 градусов, во Владикавказе - до 5-7 градусов тепла.