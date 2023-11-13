В Красноярском крае рождаемость за восемь лет сократилась на 37%

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова отметила, что за последние два года численность населения уменьшилась на 17 тыс. человек

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Рождаемость в Красноярском крае за восемь лет сократилась с 41 тыс. до 26 тыс. детей. Об этом на Красноярском демографическом форуме сообщила уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

"Демографическая ситуация в нашем регионе, к сожалению, не отличается в лучшую сторону от большинства регионов страны. Численность населения ежегодно сокращается, за последние два года - на 17 тыс. человек. Во многом это обусловлено снижением рождаемости. Общая численность родившихся детей в регионе за последние 8 лет сократилось более чем на треть - с 41 тыс. до 26 тыс. детей (данные 2022 года - прим. ТАСС). Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,43 при необходимом для воспроизводства населения - 2,2", - сообщил детский омбудсмен.

По ее словам, на 26 тыс. родившихся детей приходится 9 тыс. случаев абортов. Среди основных причин прерывания беременности - материальные и финансовые трудности, отсутствие работы, жилищные и психологические проблемы.

В то же время Мирошникова отметила, что за 10 лет число многодетных семей увеличилось более чем в два раза до 49 тыс. семей, сейчас там воспитывается более 164 тыс. детей. Но при этом она подчеркнула, что 2/3 таких семей относится к числу малообеспеченных, поэтому, как считает омбудсмен, необходимо провести ревизию мер поддержки таким семьям.

Красноярский демографический форум проходит 13 ноября и организован прокуратурой региона совместно с правительством края при поддержке Минтруда и соцзащиты РФ.