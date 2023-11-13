13 ноября, 12:01
Палестино-израильский конфликт

В Волгограде увековечат память уроженца города, погибшего в Израиле

Погибший учился в еврейской частной школе "Ор Авнер", на фасаде которой установят памятную табличку

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Табличка в память об уроженце Волгограда Дмитрии Решетникове, служившего в израильской армии и погибшего в результате боевых действий в Израиле, появится на здании еврейской школы в Волгограде. Об этом ТАСС сообщила председатель совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе.

"Идея сделать памятную табличку на здании школы "Ор Авнер" была озвучена от одноклассницы [Дмитрия Решетникова], она берется за организацию. Речь идет о мемориальной табличке", - сказала собеседница агентства, добавив, что мама погибшего поддержала идею, как и руководство школы.

Погибший учился в еврейской частной школе "Ор Авнер" в Волгограде. Как отметила Яэль Иоффе, школьной синагоге в память о Решетникове также планируют подарить покров на шкаф со свитком торы и покров на биму - место, куда свиток торы раскладывается для молит. Прорабатываются организационные вопросы. Памятные мероприятия проведут на пожертвования.

Ранее Волгоградская еврейская община сообщила, что уроженец Волгограда Дмитрий (Шломо) Решетников, который служил в израильской армии, погиб в результате боевых действий в Израиле.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтВолгоградская область
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