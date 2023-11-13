Глава ВАК заявил, что агитировать школьников за естественные науки нужно с пятого класса

Владимир Филиппов отметил необходимость активизировать работу, начиная со школы, чтобы дети мечтали быть учеными

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Увлекать школьников естественными науками и техникой следует как можно раньше - с пятого класса. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС выразил председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ, президент РУДН Владимир Филиппов.

"Конечно, нам нужно активизировать работу, начиная со школы, чтобы дети мечтали быть учеными. Это целый комплекс мер. <…> Когда мы обсуждали вопрос о вовлечении детей в физику в средней школе, то четко высказались все ученые и преподаватели, школ в том числе: начинать их [школьников] агитировать в восьмом-девятом классе за физику и инженерию поздно. С пятого класса надо, чтобы они полюбили естественные науки", - рассказал Филиппов.

Вопросы воспитания будут среди тем VI профессорского форума "Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики", которому была посвящена пресс-конференция. Форум будет проходить в Москве 14-16 ноября на площадках Общественной палаты РФ, Российской академии образования и ведущих университетов страны.

Филиппов выразил сожаление в связи с тем, что в РФ "рухнуло то, что было в советской средней школе": "Мы готовили детей к тому, чтобы они мечтали быть учеными". Глава ВАК привел в пример успешной работы с молодым поколением в СССР художественный фильм "Девять дней одного года" (1962). "Вы помните, как после фильма "Девять дней одного года" рванули все в физику, в атомную энергетику?" - напомнил Филиппов.

Касаясь вопросов современной подготовки научной смены, Филиппов отметил, что в последнее время в РФ стало проще защищать диссертации, поскольку сняты некоторые бюрократические препоны. "Мы в министерстве и в ВАК принимаем определенные меры, чтобы облегчить процесс защиты диссертаций. Ну, например, три фактора назову за последние три года. Первое: у нас была численность диссоветов минимум 19 человек, и не все могли набрать 19 докторов наук по конкретным специальностям. Теперь минимальная численность - 11 человек. И у нас резко посыпались предложения о создании диссоветов", - сказал Филиппов.

Также он напомнил о постановлении правительства РФ от 26 октября 2023 года, которое разрешает создание разовых диссоветов численностью пять-девять человек на одну конкретную защиту. В этом же постановлении говорится, что аспиранты-очники, имеющие не менее 10 научных публикаций, значимых для развития науки и технологий, смогут представить на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. "Они могут защищаться по совокупности хороших публикаций. Не менее 10 публикаций - а это много для аспиранта", - подчеркнул глава ВАК.