В Красноярском крае намерены унифицировать определение многодетной семьи

Губернатор региона Михаил Котюков отметил, что такими будут считаться семьи, где воспитываются трое детей и более в возрасте до 18 лет, или до 23 лет при условии, что они студенты и обучаются на очном отделении

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Определение многодетной семьи в Красноярском крае будет унифицировано. К многодетным семьям будут относится те, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет либо студентов на очном обучении (до 23 лет), сообщил журналистам на первом Красноярском демографическом форуме губернатор региона Михаил Котюков.

"Мы в краевом законодательстве унифицируем понятие многодетная семья, у нас в разных законах, так исторически сложилось, были разные формулировки, кто же относится к многодетным семьям", - сообщил Котюков, добавив, что многодетной будет считаться семья, где воспитываются трое детей и более в возрасте до 18 лет, или до 23 лет при условии, что они студенты и обучаются на очном отделении.

По словам губернатора региона, такая мера предусмотрена в региональной программе повышения рождаемости (2023-2025 года), которая "синхронизирована с федеральными инструментами" и является частью нацпроекта "Демография". Как сообщили ТАСС в министерстве социальной политики региона, сейчас в крае среди мер поддержки - региональный маткапитал, льготы на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатные путевки в летние лагеря, ежегодное пособие на подготовку детей к школе. По словам представителя министерства, на данный момент к многодетным относятся только семьи с тремя и более детьми не старше 18 лет, при этом в некоторых нормативных актах предполагаются те или иные выплаты для детей только до окончания школы.

Также губернатор отметил необходимость снижения числа административных барьеров при получении льгот многодетным семьям. "Нужно исключить практику, что люди должны собирать какие-то бумажки, чтобы получить какие-то меры [поддержки], здесь должна быть работа по-настоящему в проактивном режиме, в логике, что государство работает для людей. <...> Красноярский край запускает сейчас один из приоритетных проектов, когда мы хотим дебюрократизировать все административные процедуры, на которые у нас хватит полномочий, а где не хватит, будем работать с федеральным уровнем. Чтобы забота о многодетных семьях была ощутима многодетными семьями. Никаких искусственных административных преград здесь быть не должно", - сообщил губернатор.

Красноярский демографический форум проходит 13 ноября и организован прокуратурой региона совместно с правительством края при поддержке Минтруда и соцзащиты РФ.