13 ноября, 13:03

Прокуратура начала проверку информации о ненадлежащем содержании животных в приюте "Мечта"

В соцсетях ранее были размещены фотографии истощенных животных, содержащихся на зообазе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку на подмосковной базе временного содержания "Мечта" из-за информации о плохом содержании там животных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с появившейся в социальных сетях информацией о ненадлежащем содержании животных на территории базы временного содержания "Мечта" в Богородском городском округе", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными.

Ранее в соцсетях были размещены фотографии истощенных животных, содержащихся на зообазе "Мечта". 

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