В Пятигорске впервые открылась Аллея памяти и славы Героев России регионов СКФО

Начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин также отметил подвиг матерей, воспитавших достойных сыновей

ТАСС, 13 ноября. Аллея памяти и славы с портретами 36 Героев Российской Федерации из субъектов Северного Кавказа впервые открылась на территории Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"<...> Уникальность этой аллеи в том, что здесь впервые в одном строю Герои Отечества - погибшие и живые. Сегодня на портретах вы увидите лица 36 доблестных сынов нашей Родины и описание их бессмертных подвигов, чтобы благодарные потомки знали, помнили и гордились прославленными земляками", - сказал начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

Он также отметил подвиг матерей, воспитавших достойных сыновей.

Экспозиция была создана по инициативе Бачурина при поддержке заместителя председателя общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, директора Пятигорского института Северо-Кавказского федерального университета Татьяны Шебзуховой.