13 ноября, 12:57

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление меры пресечения Блиновской

Суд ранее продлил блогеру домашний арест еще на три месяца

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 ноября рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, сообщили ТАСС в суде.

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"Суд назначил рассмотрение апелляции на продление меры пресечения Блиновской на 15:00 мск 14 ноября", - сказали в суде.

Замоскворецкий суд Москвы в конце октября продлил Блиновской домашний арест еще на три месяца. В ходатайстве СК отмечалось, что продление меры пресечения необходимо в связи с тем, что в рамках предварительного следствия предстоит допросить еще не менее 20 человек из числа сотрудников обвиняемой и назначить налоговую экспертизу. Защита блогера в свою очередь настаивает, что у нее нет мотива для уничтожения доказательств по делу, так как сразу после задержания она признала вину, а воздействовать на свидетелей ей "нет никакого смысла". Суд сохранил избранные ранее запреты и ограничения, продлив срок обеспечительных мер на имущество, недвижимость и банковские счета.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты 918 млн рублей налогов и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества. Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 

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