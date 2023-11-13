Спецборт с эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву

На его борту находятся 70 россиян

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа гражданами РФ вылетел из Каира в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Самолет вылетел из каирского аэропорта в столичный Домодедово. На его борту находятся 70 граждан РФ, эвакуированных накануне через КПП "Рафах" из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов.

В пресс-службе МЧС РФ агентству подтвердили факт вылета борта. В пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства. "Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В минувшее воскресенье первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь.