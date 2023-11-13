13 ноября, 12:57,
обновлено 13 ноября, 13:12
Палестино-израильский конфликт

Спецборт с эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву

© МИД России

На его борту находятся 70 россиян

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа гражданами РФ вылетел из Каира в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Эвакуация россиян и тяжелое положение в больницах Газы. Конфликт в Палестине

Самолет вылетел из каирского аэропорта в столичный Домодедово. На его борту находятся 70 граждан РФ, эвакуированных накануне через КПП "Рафах" из сектора Газа. Прибытие самолета ожидается в течение пяти часов.

В пресс-службе МЧС РФ агентству подтвердили факт вылета борта. В пути эвакуируемых будут сопровождать медики и психологи ведомства. "Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку, внимание и получил возможность оказаться на родной земле", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В минувшее воскресенье первая группа граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Всего пункт пропуска за два дня пересекли 168 граждан РФ. Сотрудники МЧС России встретили их и оказали медицинскую и психологическую помощь. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация