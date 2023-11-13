В кабмине поддержали проект о правилах использования смартфонов на уроках

В правительстве отметили, что реализация инициативы "будет способствовать укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре этого года. Поправки предлагаются в закон "Об образовании в РФ". В частности, в законе предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", при этом они смогут использовать средства связи во время уроков в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак не регулирует вопрос использования школьниками средств связи на занятиях.

К обязанностям обучающихся предлагается также отнести соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в образовательной организации. Уточняется, что контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения, будут осуществлять педагогические и руководящие работники образовательной организации.

В кабмине подчеркнули, что реализация инициативы "будет способствовать укреплению авторитета педагогической профессии и обеспечит для педагогических работников дополнительные гарантии при осуществлении профессиональной деятельности". "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.

В законопроекте также отмечается, что педагогические работники имеют "право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности". При этом для защиты своих прав педагоги смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, нарушающим и ущемляющим права педагогов. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению.

Кроме того, педагоги наделяются правом обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, они также вправе использовать "иные способы защиты прав и законных интересов", не запрещенные законодательством РФ. При этом руководители образовательной организации наделяются обязанностью принимать меры для защиты прав участников образовательных отношений, а также "недопущения применения в отношении них физического и психического насилия".