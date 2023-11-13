Внутри страны по этому критерию лидируют Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Россия заняла 41-е место в рейтинге владения английским языком. Внутри страны по этому критерию лидируют Челябинск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург. Об этом говорится в распространенном глобальном исследовании компании EF Education First - English Proficiency Index (EF EPI).

Рейтинг составлен на основе данных от 2,2 млн человек из 113 стран и регионов мира. Респонденты, для которых английский не является родным, прошли тест, созданный EF Education First в партнерстве с экспертами в области изучения языка и психометрии, а также специалистами по подготовке сертификационных экзаменов.

За прошедший год Россия опустилась на одну строчку, сохранив присутствие в группе стран со средним уровнем владения английским, ее индекс EF EPI составил 532. Таким образом РФ разделила 41-е место с Боливией, и расположилась по соседству с Албанией и Уругваем (совместная 39-я позиция), Кубой и Францией (43-е место). Среди лидеров этой категории - Гондурас, Грузия, Белоруссия и Гана, занявшие места с 31-го по 34-е.

Первое глобальное исследование уровня владения языком компания EF Education First провела в 2011 году. Тогда Россия заняла 32-е место в рейтинге из 44, в 2020-м - 41-е (из 100), в 2021-м - 51-е (из 112), в 2022-м - 40-е (из 111).

Положение городов и регионов

Как следует из рейтинга, лидерами по владению английским языком в России по-прежнему остаются крупные города. Однако в 2023 году ситуация сильно изменилась, Москва сохранила баллы прошлого года (542), но при этом оказалась на четвертом месте. Санкт-Петербург набрал 544 балла и занял в рейтинге третью строчку, уступив Новосибирску (546) и Челябинску - лидер набрал 559 баллов. В первую пятерку городов с высоким рейтингом также вошел Екатеринбург, его индекс - 541.

В этом году индекс регионов России варьируется от 458 до 547 баллов из максимальных 700. За год Московская область опустилась на 20 позиций (516) и покинула топ-5 регионов по уровню владения английским языком. Калужская область смогла удержаться в первой пятерке лидеров, хотя и опустилась со второго на четвертое место. Также в топ-5 вошел Приморский край (540), ранее находившийся на 19-й позиции. Возглавила рейтинг Новосибирская область (547), а лидер 2022-го года, Свердловская область (539) - опустилась на третью строчку. Замыкает пятерку лидеров республика Татарстан, которая набрала 535 баллов и поднялась за год на четыре позиции, а также Воронежская и Калининградская области (535). Самый низкий показатель у республики Башкортостан - 458 баллов.

"Несмотря на существенный, наблюдаемый всеми нами, разворот на Восток, английский был и остается главным языком международного общения, и итоговый рост даже на два балла (в 2022 году у РФ в было 530 баллов в рейтинге - прим. ТАСС) подтверждает заинтересованность россиян в изучении английского. Мы не только не снижаемся в качестве, но благодаря устойчивой базе внутри страны, а также из-за увеличивающегося числа заграничных поездок, в том числе с целью изучения английского, продолжаем расти и не падать в ежегодном рейтинге. При этом спрос на азиатские и прочие языки явно будет подрастать, но английский останется языком коммуникации всего мира", - прокомментировал результаты рейтинга директор EF Education First в России Дмитрий Федоров.

Лидерами рейтинга в этом году стали Нидерланды (647), Сингапур (631) и Австрия (616). В первую десятку вошли также Дания, Норвегия, Швеция, Бельгия, Португалия, ЮАР и Германия. Замыкают список Йемен (392), Таджикистан (388) и Демократическая Республика Конго (385).