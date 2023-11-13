13 ноября, 13:36

В Петербурге в 2024 году намерены запустить беспилотники для земельного надзора

В городе с помощью БПЛА, в частности, планируют выявлять самовольные постройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Экспериментально-правовой режим (ЭПР), в рамках которого будут применяться дроны для осуществления земельного контроля, планируется запустить в Петербурге в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Геоскан" Алексей Юрецкий.

"ГК "Геоскан" является участником двух инициатив по установлению экспериментально-правового режима в Санкт-Петербурге. Одна из них посвящена внедрению цифровых инновации по осуществлению муниципального земельного контроля. Для этого была разработана инициатива по применению ПАК [программно-аппаратных комплексов] на базе БАС в земельном контроле. По срокам - запуск должен состояться уже в следующем году", - сказал он.

С помощью беспилотников планируется пресекать нецелевое использование земель и выявлять самовольные постройки.

Как пояснили авторы инициативы, основной задачей экспериментально-правового режима в этой сфере является внедрение улучшенного организационного метода осуществления муниципального земельного контроля путем проведения субъектами ЭПР контрольных мероприятий с использованием данных полученных при помощи программно-аппаратных комплексов на базе БАС и автоматизация процессов проверки нарушений для их профилактики.

"При этом мы сейчас не говорим о выписывании штрафов или предписаний по устранению, сейчас речь только об информировании граждан о наличии нарушения. Добросовестные граждане могут даже не знать, что они нарушили земельный кодекс. В данном ЭПР будут применяться ПАК на базе беспилотников "Геоскан", включенные в государственный реестр средств измерений", - отметил Юрецкий. В настоящее время инициатива находится на финальной стадии рассмотрения в Минэкономразвитии России.

Также в 2024 году состоится запуск экспериментального правового режима, в рамках которого будут тестировать беспилотную доставку в Петербурге.

ГК "Геоскан" является ведущим производителем беспилотников в стране. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2011 году. Производитель специализируется на выпуске коммерческих БПЛА двух типов: самолетного и мультироторного. В рамках гражданского заказа "Геоскан" планирует выпустить в 2024 году более 1 тыс. беспилотников. 

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