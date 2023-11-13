13 ноября, 13:41

В Сколково в 2025 году планируют открыть лечебно-диагностический комплекс онкобольницы

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что работы по строительству основного корпуса завершены на 60%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Лечебно-диагностический комплекс онкобольницы № 62 в Сколково планируют открыть в 2025 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин осмотрел ход строительства лечебно-диагностического комплекса московской городской онкологической больницы № 62.

"Мы образовали в Москве пять онкологических центров, и по всем этим центрам ведется либо строительство новых зданий, либо реконструкция действующих старых помещений. В 62-й больнице на встрече с коллективом мы пообещали построить абсолютно новую с нуля больницу в Сколково, потому что на действующей площадке здания морально устарели, площадка сама не позволяет проводить какую-то масштабную реконструкцию", - рассказал Собянин.

Он отметил, что работы по строительству основного корпуса завершены на 60%, во вспомогательном корпусе начато строительство.

"Я думаю, что в 2025 году одновременно будут запущены и новый корпус, и вспомогательные реанимационный корпус, так что 62-я больница, ее замечательный коллектив в 2025 году должны переехать в новый корпус", - добавил мэр.

По данным мэрии, в составе нового комплекса МГОБ № 62 будут открыты два современных корпуса общей площадью свыше 60 тыс. кв. м: амбулаторно-стационарный корпус на 525 коек и операционно-реанимационный корпус на 26 коек. 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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