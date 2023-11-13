13 ноября, 13:53

Эксперт сообщила о наличии официального диагноза "сахарный диабет" у более 5 млн россиян

Директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ Наталья Мокрышева отметила, что еще примерно такое же количество человек не знает о своем заболевании

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Официально диагноз "сахарный диабет" поставлен 5 млн жителям России, еще примерно столько же россиян не знают о своем заболевании. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

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"По данным Росстата, более 5 млн россиян имеют диагноз "сахарный диабет" <...>. Собственно, это зарегистрированы те пациенты, которым диагноз уже поставлен, но как показывает практика, еще примерно столько же пациентов даже не подозревают о том, что у них есть сахарный диабет", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с диабетом, он отмечается 14 ноября.

Таким образом, по расчетам специалистов центра, 10-12 млн россиян страдают от сахарного диабета, добавила Мокрышева. "Еще примерно столько же имеют предпосылки к развитию сахарного диабета. Это действительно очень широкая распространенность этого статуса и самого заболевания. <…> Новых случаев в год в России выявляется более 240 тыс. <…> Сюда относятся и дети, и взрослые", - пояснила эксперт. 

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