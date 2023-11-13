13 ноября, 13:54

В Волгограде восстановили поврежденную вандалами скульптуру раненого матроса

По данным администрации города, мастер заново создал каркас, который обеспечивает памятнику прочность и устойчивость

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Памятник морякам и рабочим завода "Красный Октябрь", павшим в 1919 году в боях за город Царицын (сейчас - Волгоград), восстановили и вернули на постамент, сообщили в администрации Волгограда.

"После восстановления на постамент памятника "Братская могила моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода "Красный Октябрь" возвращена скульптура раненого матроса. Первоначальный вид изображению вернул известный волгоградский скульптор почетный член Российской академии художеств Павел Иванович Черкис", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что мастер заново создал каркас, который обеспечивает памятнику прочность и устойчивость, из листов меди воссоздал уничтоженный вандалами фрагмент, очистил скульптуру от загрязнений. Рабочие подрядной компании привели в порядок и облицевали гранитными плитами постамент, благоустроили территорию у памятника.

Зимой 2021 года двое вандалов вырезали и похитили двухметровые части металлической конструкции скульптуры матроса, чтобы сдать их на металлолом. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, скульптуру изначально установили в 1926 году перед заводом "Красный Октябрь" на месте захоронения 39 моряков-десантников и рабочих, погибших в боях 5 сентября 1919 года за город. В дни Сталинградской битвы памятник был сильно поврежден, позже братскую могилу перенесли в сквер, а в 1995 году здесь была установлена новая скульптура моряка. Объект является памятником истории регионального значения. 

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