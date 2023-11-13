13 ноября, 14:03

Ульяновский школьник получил награду за предотвращение пожара

Захар Петяев. Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Захар Петяев
© Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области

По данным пресс-службы областного парламента, после того, как Захар Петяев увидел дым из окна, он влез в него и перекрыл газ

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Школьник Захар Петяев получил награду за помощь в предотвращении пожара в селе Болтаевка Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Спикер регионального парламента Валерий Малышев, губернатор региона Алексей Русских, сенаторы РФ Сергей Рябухин и Айрат Гибатдинов вручили награду "За проявленное мужество" юному герою Захару Петяеву, который, несмотря на юный возраст - ему всего 10 лет - предотвратил пожар в селе Болтаевка Сурского района", - отмечается в сообщении.

Захар вместе с другом увидели дым из соседского окна. Школьник позвал на помощь взрослых, а сам, набрав воздуха в легкие, влез в окно и перекрыл газ.

Председатель Заксобрания Ульяновской области поблагодарил его за мужество, а родителей - за достойное воспитание сына. 

Теги:
РоссияУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
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