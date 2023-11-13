В "Фобосе" предупредили об усилении морозов в Северо-Западном округе России

В большинстве регионов наступит метеорологическая зима

ТАСС, 13 ноября. Циклон принес в регионы Северо-Западного федерального округа небольшое повышение температуры и осадки, но уже в середине этой недели они прекратятся, усилятся морозы. В большинстве регионов округа наступит метеорологическая зима, только в Калининградской области еще наблюдаются плюсовые температуры, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в метеослужбах регионов.

"Сейчас циклон, он пройдет снегопадами по северным регионам Северо-Запада России, а затем усилится скандинавский антициклон, который принесет существенное понижение температуры. Это характерно для большей части Северо-Западного федерального округа, за исключением Калининграда: антициклон со Скандинавии не пропускает циклон, который идет из Европы, он зависнет над югом Балтики, поэтому в Калининграде будет дождливо и достаточно тепло, в отличие от остальных регионов округа", - сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

В Карелии, Мурманской области и на самом побережье Баренцева моря сейчас наблюдается температура около климатической нормы, но уже к концу недели во всем округе она будет ниже нормы. Причем в Карелии, Мурманской области, местами в Новгородской области будет на 4-5 градусов холоднее обычного, добавила она.

По данным сайта "Фобоса" в Санкт-Петербурге 14 ноября небольшие осадки, дождь с мокрым снегом, днем около нуля. 15-16 ноября до минус 1 градуса, в 17 ноября - с переменной облачностью днем около минус 3, а ночью - до минус 6 с дальнейшим усилением морозов в субботу. В соседней Карелии, по данным Карельского гидрометцентра, в начале недели циклон с юга принесет ненастную погоду, первыми под ее воздействие попадут южные районы, там возможны метели. В ночь на 14 ноября температура воздуха в южных районах составит от 0 до минус 5 градусов, в северных - минус 4-9 градусов. С середины недели осадки прекратятся, температурный фон станет на пару градусов ниже нормы.

В Калининградской области во второй половине этой недели можно ожидать мокрый снег с дождем, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "Начало недели местами в области будет сопровождаться небольшим дождем, а затем, с постепенным понижением температуры воздуха, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега", - рассказала дежурный синоптик. Собеседница агентства уточнила, что в первые дни недели температура воздуха ночью составит 2-6 градусов тепла, днем - 4-6 градусов выше нуля. Затем похолодает в среднем на 2-4 градуса, местами термометр будет показывать 0 и даже минус 1 градус. В целом ноябрьские температуры этого года сохраняются выше нормы на 3-4 градуса, сказала представитель Гидрометцентра по области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 14 ноября в Псковской области прогнозируется мокрый снег и дождь. На юге региона возможно налипание мокрого снега на провода, из-за чего энергетики уже перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, на этой неделе в регионе ожидается похолодание: ночью столбик термометра будет опускаться ниже 0, а ближе к выходным по ночам прогнозируются морозы до 5 градусов. В Великом Новгороде 14 ноября еще кратковременные осадки, от 0 до плюс 2 градусов. С середины недели пойдет понижение температуры: 15 ноября - около 0 , 16 ноября - минус 1, 17 ноября - минус 3, но при этом солнечно.

О зимней погоде

В Мурманской области погоду на этой неделе будет определять антициклон, который принесет понижение температуры местами до минус 12, а затем и до 13-16 градусов мороза. Как отметили специалисты заповедника "Пасвик", Мурманская область вступает в период "глубокая зима", который является самым продолжительным и продлится до конца февраля - начала марта, когда его сменит "снежная весна". "Максимальное охлаждение воздуха и почвы обычно происходит в начале февраля. За 20 лет наблюдений самая поздняя дата максимального охлаждения была 16 марта 2013 года, а самая ранняя - 30 декабря 1996 года", - рассказали ученые заповедника.

В Архангельске 14 ноября небольшой снег из-за проходящего циклона и три-четыре градуса со знаком "минус". 15 ноября осадки прекратятся, будет меньше облаков, усилятся морозы. 15-16 ноября будет около минус пяти днем, в пятницу - минус семь. В Ненецком автономном округе будет больше снега из-за более продолжительного влияния циклона. 13 ноября в Нарьян-Маре минус восемь градусов, 14 ноября будет пять-шесть градусов ниже нуля, 15 ноября без осадков - минус семь-восемь градусов, 16 ноября будет минус пять-шесть градусов, к вечеру 17 ноября подморозит до минус 18.

Сыктывкар пока находится в теплом секторе циклона, 14 ноября плюс один-два градуса, мокрый снег. 15 ноября будет около нуля с небольшими осадками, 16 ноября днем - минус четыре градуса, 17 ноября - минус шесть. По информации ЦГМС Коми, 13 ноября на юге республики пройдет сильнейший снегопад. На температурных контрастах ветер может усилиться до 15-20 м/с, ожидаются метели. С 16 ноября, с отходом циклона за Урал, похолодает до минус 5 - минус 12 градусов, на крайнем северо-востоке до 8-15 градусов мороза. В Вологодской области, по информации региональной метеослужбы, завершается затянувшаяся осень. С середины недели установится отрицательный температурный режим, наступит метеорологическая зима.