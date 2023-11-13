13 ноября, 14:08

СМИ: в Эстонии оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту

По информации ERR, эстонские пограничники выписали водителю штраф в размере €400

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Гражданин России был оштрафован эстонскими пограничниками на €400 за георгиевскую ленту, прикрепленную к машине. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По его информации, инцидент произошел 11 ноября на пограничном пункте "Нарва-1". При проверке российского автомобиля эстонские пограничники обнаружили георгиевскую ленту. Они заявили, что она запрещена в Эстонии и выписали водителю штраф в размере €400, сообщает ERR.

Как отмечает портал эстонского гостелерадио, водитель добровольно сдал георгиевскую ленту, и ему разрешили въезд в Эстонию.

Ранее уже сообщалось, что сотрудники пограничной службы Эстонии назначали штрафы россиянам, в автомобиле которых замечали георгиевскую ленту.

В этом году власти Эстонии запретили проведение любых общественных мероприятий по случаю Дня Победы с использованием российской и советской символики в уездах Харьюмаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, в которых проживает большая часть русского населения республики. В Таллине назвали флаги РФ и СССР "враждебной символикой" и мотивировали это решение тем, что она "может спровоцировать вражду". 

Теги:
ЭстонияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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