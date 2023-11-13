В поселке под Вологдой ликвидировали аварию

Водоснабжение восстановлено

ТАСС, 13 ноября. Бригады коммунальщиков ликвидировали последствия аварии на магистральном водопроводе в поселке Дорожный Вологодского округа Вологодской области и восстановили водоснабжение, сообщил глава округа Сергей Жестянников.

"Аварийно-восстановительные работы в Дорожном завершены. Воду в поселок дали. Напомню, сегодня утром произошел прорыв магистрального водовода. Оперативно удалось установить место аварии - в лесополосе между аэропортом и населенным пунктом, и сразу же приступить к ремонту. На месте прорыва работала техника и бригада "Вологдагорводоканала", - сообщил Жестянников на странице во "ВКонтакте".

Жители Дорожного, около 650 человек, 13 ноября остались без воды из-за прорыва на магистрали. В зону отключения попал детский сад.

По его данным, на время отключения организовали подвоз воды. Котельную переключали на резервный водопровод, поэтому на теплоснабжении поселка авария не сказалась. Ее удалось устранить за несколько часов, изначально подать воду планировали в понедельник в 21:00 мск.

По данным Вологодского ЦГМС, 13 ноября вся территория области находится под влиянием атлантического циклона, принесшего дожди с мокрым снегом и потепление до плюс пяти градусов.