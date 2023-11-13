13 ноября, 15:00
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Эвакуация россиян из Газы и увольнение главы МВД Британии. Главное за 13 ноября

МЧС России/ ТАСС
© МЧС России/ ТАСС

Вылет эвакуированных из Газы россиян в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с эвакуированными из сектора Газа 70 гражданами РФ вылетел из Каира в Москву. Минздрав России оценил их состояние как удовлетворительное и допустил к перелету. В тоже время КПП "Рафах" пересекли почти 100 россиян. В российском МИД заявили, что работа по эвакуации будет продолжатся до тех пор, пока все граждане граждане РФ не покинут сектор Газа.

Перестановки в правительстве Великобритании

Бывшего премьер-министра Британии Дэвида Кэмерона назначили главой МИД королевства. Он известен своей произраильской позицией. Также действующий премьер-министр Великобратинии Риши Сунак отправил в отставку главу МВД Суэллу Браверман за публикацию статьи с критикой действий полиции во время протестов в поддержку Палестины. На ее место назначили Джеймса Клеверли, который ранее возглавлял Министерство иностранных дел Британии.

Передача акций "Крымэнерго"

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Крымэнерго", ранее принадлежавшей государству, в собственность республики Крым. Решение приняли по предложению правительства России и Совета министров Крыма "в целях дальнейшего развития электросетевого комплекса республики".

Сброс взрывного устройства в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате один человек получил осколочные ранения. Пострадавшего мужчину в состоянии средней тяжести доставили в Глушковскую центральную районную больницу.

Задержание украинца, готовившего диверсии в ДНР

Спецслужбы Донецкой Народной Республики задержали мужчину, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения региона. В пресс-службе управления ФСБ по ДНР сообщили, что он собирал данные об энергетической инфраструктуре для вывода ее из строя. Сведения передавались в СБУ при помощи мессенджеров и социальных сетей. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильКрымСунак, РишиВоенная операция на УкраинеДНР
© Информационное агентство ТАСС
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