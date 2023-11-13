13 ноября, 14:26

Гладков сообщил, что белгородским школьникам помогут создать собственный бизнес

Губернатор региона отметил, что по итогам каждого этапа регион будет анализировать ход проекта

ТАСС, 13 ноября. Белгородская область запустила проект по созданию бизнеса школьниками и студентами среднего профессионального образования (СПО) "Ты в деле!", для них разработали специальную программу - от помощи в написании бизнес-проекта до реализации идеи на практике. Об этом рассказал на совещании губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Начало реализации регионального проекта по популяризации предпринимательства для старшеклассников и студентов среднего профессионального образования. <...> Мы запускам новый проект. <...> Я не слышал про аналогичные проекты, много переживаний, потому что дети, несовершеннолетние, опыта в этом направлении нет, но понимаем, что запрос очень большой", - сказал он.

Первый замгубернатора Белгородской области Дмитрий Гладский рассказал, что первый этап проекта "Ты в деле!" пройдет в ноябре и включит информирование детей и школьников о том, что они смогут открыть свой бизнес, а регион готов оказать всестороннюю помощь. Гладский добавил, что в проекте смогут принять участие почти 55 тыс. школьников и студентов СПО, а также их родители. По его словам, после проведения собраний, встреч детей и их родителей все участники проекта пройдут в декабре образовательную программу из двух этапов, после чего в январе-феврале они посетят бизнес-лагерь для доработки своих идей, а в апреле проведут встречи с предпринимателями. Предполагается, что в мае для участников проекта оформят стажировки на лучших предприятиях региона и страны, а в июне-августе их проведут, чтобы уже в сентябре дети смогли начать реализацию своих проектов.

Гладков добавил, что по итогам каждого этапа регион будет анализировать ход проекта, он также обратился к главам регионов, чтобы они рассказали школьникам и студентам о новой возможности открыть свое дело. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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