В Севастополе восстановили движение катеров, отменное из-за повреждения причала

Речь идет о движении пассажирского транспорта между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских катеров между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой в Севастополе, остановленное из-за повреждения инфраструктуры причала во время шторма, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"C 17:00 возобновляется движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка", - говорится в сообщении.

12 ноября во время шторма в Севастополе была повреждена инфраструктура причала, движение пассажирских катеров между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой останавливали до завершения восстановительных работ.