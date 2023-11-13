13 ноября, 14:35

В Севастополе восстановили движение катеров, отменное из-за повреждения причала

Речь идет о движении пассажирского транспорта между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских катеров между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой в Севастополе, остановленное из-за повреждения инфраструктуры причала во время шторма, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"C 17:00 возобновляется движение пассажирских катеров на линии "Артиллерийская бухта - Радиогорка", - говорится в сообщении.

12 ноября во время шторма в Севастополе была повреждена инфраструктура причала, движение пассажирских катеров между Артиллерийской бухтой и Радиогоркой останавливали до завершения восстановительных работ. 

Теги:
РоссияСевастополь
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