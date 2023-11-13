13 ноября, 14:42

В Подмосковье 250 активистов "Движения первых" провели чемпионат по медпомощи

Первое место по итогам регионального чемпионата занял Пушкинский городской округ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Около 250 активистов российского движения детей и молодежи "Движение первых" стали участниками регионального чемпионата по оказанию первой помощи в Щелкове, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"В Подмосковье 250 активистов "Движения первых" провели чемпионат по оказанию медпомощи. <...> Цель чемпионата - определение лучших команд участников Всероссийского проекта "Первая помощь", проверка уровня знаний и практических навыков, а также повышение готовности обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к оказанию первой помощи пострадавшим до приезда бригады скорой медицинской помощи, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни", - сказали в пресс-службе.

Председатель "Движения первых" в Подмосковье Юрий Макеев рассказал, что ценностями движения являются добро и взаимопомощь. "Добрым может быть только очень сильный человек, который всегда готов помочь ближнему. Если так случится, что на улице, в метро или где-то в общественном месте кому-то станет плохо, то вы сможете первыми оказать первую помощь, потому что вы и есть первые. А первые всегда придут на помощь", - привели в тексте слова Макеева.

В пресс-службе добавили, что первое место по итогам регионального чемпионата по оказанию первой помощи занял Пушкинский городской округ, на втором месте - Воскресенск, на третьем - Щелково. 

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Россия
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