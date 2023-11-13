13 ноября, 15:48

В Дагестане планируют создать крупный центр обработки данных к 2027 году

Центр обработки данных будет предоставлять услуги хостинга, где в том числе можно будет хранить базы данных как государственных, так и коммерческих организаций

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Центр обработки данных, где будут хранить базы данных государственных и коммерческих организаций, планируют создать в Дагестане. Трехстороннее соглашение об этом подпишут правительство региона и компании Key Point Group и "Неорос" на международном Каспийском цифровом форуме.

"В рамках соглашения предусмотрена совместная работа по созданию крупного центра обработки данных в регионе, который будет предоставлять услуги хостинга, где в том числе можно будет хранить базы данных как государственных, так и коммерческих организаций. На серверах также будут храниться сайты, информационные системы в соответствии с действующим законодательством России", - сообщил ТАСС министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минцифры региона, центр планируют создать к 2027 году.

На площадке форума также планируется подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Дагестана и акционерным обществом "Производственная фирма "СКБ контур". Совместная работа будет направлена на формирование предложений для перехода на упрощенное трансграничное взаимодействие бизнеса стран прикаспийского региона.

Международный Каспийский цифровой форум пройдет в Дагестане с 16 по 18 ноября. В мероприятии ожидается участие представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, Катара и Индии. 

Теги:
Северный Кавказ
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