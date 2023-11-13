13 ноября, 14:40
Палестино-израильский конфликт

За два дня из Газы эвакуировали 169 россиян

© МЧС России

По данным МЧС РФ, в их числе 40 детей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 50 взрослых граждан России и 40 детей эвакуированы из сектора Газа в понедельник через КПП "Рафах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Сегодня пункт пропуска пересекли 99 человек - 26 мужчин, 30 женщин и 43 ребенка", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось об эвакуации 98 человек за текущий день.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В минувшее воскресенье группа из 70 граждан РФ через КПП "Рафах" перешла на территорию Египта. Таким образом, всего пункт пропуска за два дня пересекли 169 граждан РФ. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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