13 ноября, 14:46

В России более 1 млн педагогов воспользовались правом выйти на пенсию досрочно

Директор департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев отметил, что из них работающих больше половины - 571 тыс.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн педагогических работников в РФ воспользовались правом на досрочный выход на пенсию, половина из них продолжает работать. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда РФ Игнат Игнатьев.

"В настоящее время больше 1 млн граждан, которые вышли [на пенсию] по этому основанию, 1,135 млн. Из них работающих больше половины - 571 тыс.", - сказал он на круглом столе в Госдуме "Совершенствование государственной политики в сфере образования".

Игнатьев уточнил, что право на назначение досрочной страховой пенсии закреплено в законе о страховых пенсиях.

"Мы не планируем какого-то пересмотра института досрочных пенсий, <...> возможны уточнения, действительно, социальные педагоги имеют право на досрочную пенсию только в случае работы в особых учреждениях, <...> готовы рассмотреть и уточнить", - добавил он. 

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