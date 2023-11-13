13 ноября, 14:49
Международная выставка-форум "Россия"

Петербург представил на выставке "Россия" аудиогид, озвученный Евгением Плющенко

В нем рассказывается о самых значимых достопримечательностях и проектах города, его истории, особенностях и событиях сегодняшних дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Аудиогид для экспозиции Санкт-Петербурга, озвученный двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и его сыном Александром, представили на Международной выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма. Ознакомиться с аудиоспектаклем можно на стенде города на ВДНХ, а также на сайте выставки.

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"Санкт Петербург представил аудиогид для экспозиции города на Международной выставке-форуме "Россия". Он озвучен заслуженным мастером спорта по фигурному катанию, многократным чемпионом мира, Европы, России Евгением Плющенко, который больше 20 лет выступал за Петербург, и его десятилетним сыном Александром (Гном Гномычем)", - говорится в сообщении.

Автором текста к аудиогиду выступила петербургская писательница Кристина Кретова. В нем рассказывается о самых значимых достопримечательностях и проектах города, его истории, особенностях и событиях сегодняшних дней. По словам Кретовой, она постаралась сделать текст для гида-спектакля или гида-диалога, с одной стороны, естественным, а с другой, - вложить в него максимум информации, чтобы слушатели получили как можно больше удовольствия и пользы от посещения стенда Петербурга.

Стенд города расположен в 75-м павильоне, в зоне Б. Девиз экспозиции: "Петербург - город, где рождается хорошее настроение". Одним из самых эффектных объектов стенда является детальная интерактивная копия Дворцового моста.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургПлющенко, Евгений ВикторовичМеждународная выставка-форум "Россия"
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