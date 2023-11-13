13 ноября, 14:51

В СПЧ призвали уходить от "европоцентричности" в системе образования

Молодежь должна лучше понимать сложное устройство мира и "пропитываться уважением к другим цивилизациям", считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Система образования во многих странах, в том числе в России, во многом остается "европоцентричной" и должна быть скорректирована, чтобы молодежь лучше понимала сложное устройство мира и "пропитывалась уважением к другим цивилизациям". Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии выставки российского образования в Каире.

"Что касается гуманитарных наук, то здесь нужны радикальные изменения. Я исхожу из тех идей, которые выдвигает президент [РФ Владимир] Путин, относительно того, что мир состоит из разных, независимых, сложных, уникальных цивилизаций. И здесь я критикую систему образования в развитых странах, в том числе российскую. Она остается во многом европоцентричной", - цитирует Telegram-канал СПЧ слова Фадеева.

По мнению главы СПЧ, систему образования надо менять.

"Кто в России и странах Европы знает более-менее глубоко о великой египетской цивилизации? О великой китайской цивилизации? Для того чтобы достичь глубокого взаимопонимания между народами, надо корректировать систему образования во всех странах", - добавил Фадеев.

Он также заявил, что молодежь должна знать о сложном устройстве мира, "пропитаться уважением к другим цивилизациям". "Думаю, что мы в начале большого пути, который займет 10-летия, по созданию той системы, которая придаст большее взаимопонимание и уменьшит ненависть и напряжение в мире", - сказал глава СПЧ. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация