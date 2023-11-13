В СПЧ призвали уходить от "европоцентричности" в системе образования

Молодежь должна лучше понимать сложное устройство мира и "пропитываться уважением к другим цивилизациям", считает глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Система образования во многих странах, в том числе в России, во многом остается "европоцентричной" и должна быть скорректирована, чтобы молодежь лучше понимала сложное устройство мира и "пропитывалась уважением к другим цивилизациям". Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на открытии выставки российского образования в Каире.

"Что касается гуманитарных наук, то здесь нужны радикальные изменения. Я исхожу из тех идей, которые выдвигает президент [РФ Владимир] Путин, относительно того, что мир состоит из разных, независимых, сложных, уникальных цивилизаций. И здесь я критикую систему образования в развитых странах, в том числе российскую. Она остается во многом европоцентричной", - цитирует Telegram-канал СПЧ слова Фадеева.

По мнению главы СПЧ, систему образования надо менять.

"Кто в России и странах Европы знает более-менее глубоко о великой египетской цивилизации? О великой китайской цивилизации? Для того чтобы достичь глубокого взаимопонимания между народами, надо корректировать систему образования во всех странах", - добавил Фадеев.

Он также заявил, что молодежь должна знать о сложном устройстве мира, "пропитаться уважением к другим цивилизациям". "Думаю, что мы в начале большого пути, который займет 10-летия, по созданию той системы, которая придаст большее взаимопонимание и уменьшит ненависть и напряжение в мире", - сказал глава СПЧ.