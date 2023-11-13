США впервые с начала COVID стали самым популярным направлением для иностранных студентов

По данным Института международного образования, в 2022-2023 учебном году в высших учебных заведениях США обучались более 1 млн иностранцев

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь стали самым популярным направлением для получения образования за границей среди иностранных студентов с начала пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют статистические данные, полученные в результате ежегодного исследования Института международного образования (Institute of International Education, IIE) при поддержке Госдепартамента США.

По данным института, в 2022-2023 учебном году в высших учебных заведениях США обучались более 1 млн иностранцев, что на 11,5% больше, чем в 2022 году. Для сравнения, в 2020-2021 учебном году, в разгар пандемии, в американских университетах обучались 914 тыс. студентов из других стран. Согласно исследованию, студенты из-за рубежа в этом учебном году внесли вклад в экономику США в размере $38 млрд.

Наибольшее число иностранцев приняли штаты Калифорния (138,3 тыс.), Нью-Йорк (126,7 тыс.), Техас (80,7 тыс.), Массачусетс (79,7 тыс.) и Иллинойс (55,3 тыс.). Среди направлений обучения студенты-иностранцы чаще всего выбирают математику и компьютерные исследования (240,2 тыс. студентов), инженерные науки (202,8 тыс.), а также бизнес и управление (157,2 тыс.).

Среди иностранцев, обучающихся в США, преобладают граждане Китая (289,5 тыс.) и Индии (268,9 тыс.), составляющие 53% всех иностранных студентов в Соединенных Штатах. В пятерку входят также Южная Корея (43,8 тыс.), Канада (27,8 тыс.) и Вьетнам (21,9 тыс.). Число студентов из России в 2022-2023 году выросло на 2,3% и составило 4 913.

Количество студентов из США, обучающихся в зарубежных вузах, в 2021-2022 учебном году достигло 188,7 тыс. Этот показатель также продемонстрировал рост на 1197% после нескольких лет спада из-за пандемии. Американские студенты в качестве зарубежных направлений для получения высшего образования выбирают страны Европы: Италию (30,6 тыс.), Великобританию (27,5 тыс.), Испанию (25,3 тыс.), Францию (14,3 тыс.) и Германию (7,6 тыс.). В российских вузах в 2021-2022 учебном году обучались 44 американских студента. Для сравнения, в 2020-2021 году в России учились 13 граждан США. Статистика по американцам, получавшим образование за границей в 2022-2023 учебном году, в документе не приводится.