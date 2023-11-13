13 ноября, 15:03

В России могут втрое сократить срок выдачи лицензий управляющим домами компаниям

Для них также планируют заменить на заочную форму экзамена

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала разработанный Минстроем законопроект о сокращении срока выдачи лицензий управляющим многоквартирными компаниям с 30 до 10 дней, а также замене очной формы экзамена для них на заочную. Инициативу готовятся внести в Госдуму, следует из документов, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Общий срок принятия решения о предоставлении лицензии или об отказе в предоставлении лицензии не может превышать 10 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов", - говорится в материалах. Сейчас этот срок составляет 30 дней.

Кроме того, согласно документу, для оптимизации процесса лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами предлагается перевести проведение квалификационного экзамена с очной формы в электронную.

Инициатива позволит обеспечить непрерывность обслуживания домов и снизит коррупциогенность процедуры, пояснил ТАСС аналитик Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук. "Текущий срок предоставления лицензий составляет 30 дней, а сама лицензия действует пять лет. Получается, что у управляющей компании нет резона что-то делать, пока нет ясности с лицензией, работы могут прекратиться фактически на месяц. Но есть и минус - процедура станет более формальной, "очищения" рынка от недобросовестных игроков не будет", - полагает собеседник агентства. 

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