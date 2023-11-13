13 ноября, 15:17

Под Псковом нашли коллекцию монет времен первого русского царя династии Романовых

В пресс-службе Археологического центра региона отметили, что среди монет есть также серебряные копейки, выпущенные во времена царствования Михаила Федоровича на Московском и Псковском денежных дворах

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Псковские археологи при проведении раскопок на территории города Печоры, где расположен древнейший в России Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь, обнаружили коллекцию монет XVII-XIX веков. Среди артефактов - шведские монеты Карла XI, а также серебряные копейки времен царствования Михаила Федоровича - первого русского царя из династии Романовых, сообщила пресс-служба Археологического центра Псковской области.

"В ходе исследования культурного слоя в Печорах на улице Псковской удалось собрать представительную коллекцию нумизматических находок XVII-XIX веков. Помимо денежных знаков Русского царства удалось зарегистрировать и две шведские монеты, выпущенные от имени Карла XI в 60-х годах XVII века в Стокгольме и Риге. Обнаруженная нумизматическая коллекция [расширяет] наши представления о составе повседневного денежного обращения в Печорах на протяжении трех столетий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, среди монет есть также серебряные копейки, выпущенные во времена царствования Михаила Федоровича на Московском и Псковском денежных дворах.

"Эмиссии Алексея Михайловича принадлежат и копейки, чеканные из меди. Неограниченный тираж последних привел в 1662 году известному "Медному бунту". Среди русских монет XVII века примечательно присутствие сразу двух разрезанных на две части копеек. Находки таких монет говорят о дефиците в обращении фракций копеек, выпуск которых был менее выгоден казне, чем старший номинал. Для совершения мелких торговых сделок население было вынуждено самостоятельно делить целые монеты на части, что запрещалось государством", - говорится в сообщении. 

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