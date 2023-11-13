13 ноября, 15:30,
обновлено 13 ноября, 15:54

На факультете мировой политики МГУ выявили один случай кори у студента

Факультет перевели на дистант до 1 декабря

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Случай кори выявлен у студента факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова. В связи с этим занятия на факультете переведены на дистанционный режим, сообщили в пресс-службе вуза.

"В связи с регистрацией одного случая кори у студента факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания. Дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий введен для обучающихся факультета мировой политики по основным и дополнительным образовательным программам с 13 ноября по 1 декабря", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в здании проведена дезинфекция, за контактными лицами организовано медицинское наблюдение.

Кроме того, медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета мировой политики. "Разрешено работать на факультете мировой политики МГУ сотрудникам, в отношении которых имеются сведения о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании", - добавляется в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что в вузе проводят эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных лиц, приняты меры для недопущения распространения заболевания. В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе.

Уточняется, что речь идет в том числе об ограничении очного посещения учебных занятий для студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании. "Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ им. М. В. Ломоносова находятся на строгом контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - добавляется в сообщении.  

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