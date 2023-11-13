ГД обсудит законопроект о правилах использования смартфонов на уроках

В частности, в законе предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", при этом они смогут использовать их во время уроков в учебных целях и в экстренных случаях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума на этой неделе рассмотрит в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы использования школьниками средств связи, в том числе смартфонов, на уроках. Об этом сообщил первый зампред Думы Александр Жуков.

"На этой неделе рассмотрим <...> законопроект, которым вносится ряд изменений, направленных на повышение авторитета педагогической профессии. В частности, предусматривается обязанность обучающихся соблюдать дисциплину на учебных занятиях и правила поведения в школе, а также запрет на пользование обучающимися телефонами во время проведения учебных занятий", - сообщил Жуков.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по просвещению Ольгой Казаковой ("Единая Россия") в октябре 2023 года. Поправки предлагаются в закон "Об образовании в РФ". В частности, в законе предлагается прописать, что школьники не должны "пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий", при этом они смогут использовать средства связи во время уроков в учебных целях и в экстренных случаях. Действующее законодательство никак не регулирует вопрос использования школьниками средств связи на занятиях.

Ранее источник в аппарате палаты сообщил, что Совет Думы решил рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 16 ноября.