Генпрокурор поручил отреагировать на попытки сетей нажиться на энерготарифах

В ходе проверок дадут оценку фактам необоснованного завышения затрат частных компаний, функционирующих в пределах одного региона, на обслуживание трансформаторов, линий электропередачи и другие цели, в сравнении с аналогичными расходами для крупных системообразующих организаций

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам отреагировать на попытки частных сетевых компаний в регионах получать прибыль лишь за счет повышения тарифов за подачу электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова организованы проверки при установлении тарифов на электроэнергию, - сообщили в надзорном ведомстве. - Особую обеспокоенность вызывает деятельность частных территориальных сетевых организаций. Для многих из них характерно стремление нажиться за счет тарифной выручки без полноценного содержания электрохозяйства".

В ходе проверок будет дана оценка фактам необоснованного завышения затрат частных компаний, функционирующих в пределах одного региона, на обслуживание трансформаторов, линий электропередачи и другие цели, в сравнении с аналогичными расходами для крупных системообразующих организаций.

Кроме того, организованы надзорные мероприятия в сфере работы региональных органов тарифного регулирования. "В связи с поступлением информации о дискриминационном подходе при рассмотрении тарифных заявок на услуги по перетоку электроэнергии прокурорам субъектов РФ поручено проверить реализацию органами власти на местах полномочий в этой сфере правоотношений", - сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры особое внимание уделят пресечению случаев дисбаланса прав и интересов различных сетевых организаций.