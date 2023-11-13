Психологи РПЦ в рамках программы "Спаси жизнь" предотвратили 20 тыс. абортов

Инициативу реализуют с 2015 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Православные психологи за время действия программы "Спаси жизнь" с 2015 года предотвратили около 20 тыс. абортов в 36 регионах России. Об этом сообщила руководитель направления защиты материнства синодального отдела по благотворительности Московского патриархата Мария Студеникина на XI Общецерковном съезде по социальному служению.

Общероссийская благотворительная программа "Спаси жизнь" была запущена в 2015 году, ее участники проводят противоабортное консультирование в женских консультациях и помогают беременным женщинам, находящимся в кризисной ситуации.

"В 36 регионах у нас работают психологи, и за последние восемь лет они спасли порядка 20 тыс. жизней детей. <…> Наша сеть центров помощи сейчас насчитывает 263 центра гуманитарной помощи и 83 приюта для беременных женщин", - сказала Студеникина, выступая на сессии "Помощь семьям. Профилактика абортов".

Она также обратила внимание на необходимость более активного использования на местах, в том числе на территории храмов, социальной рекламы в защиту жизни ребенка. Подобные меры, отметила она, имеют большой эффект, формируя общественное мнение в отношении темы семьи, материнства, отцовства и детства.

"Нами разработана линейка социальной рекламы. Мы готовы вам помогать и оплачивать ее размещение в ваших городах, в ваших епархиях", - добавила Студеникина.