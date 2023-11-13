13 ноября, 15:43

В Чувашии после ремонта на федеральной трассе А-151 открыли участок длиной 5,6 км

Наталия Николаева/ ТАСС
© Наталия Николаева/ ТАСС

Руководитель ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" Илдар Мингазов сообщил, что планируется продолжить модернизацию дороги Цивильск - Ульяновск

ЧЕБОКСАРЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Обновленный участок протяженностью 5,6 км открылся после капремонта в Чувашии на федеральной дороге А-151 Цивильск - Ульяновск, которая связывает два региона и является подъездной дорогой к новой трассе М-12 "Восток", передает корреспондент ТАСС. Объем федеральных инвестиций составил 982 млн рублей.

"Участок дороги протяженностью 5,6 км, который мы <…> вводим в Чувашии, <…> cвязывает между собой два таких крупных транспортных узла, как Чебоксары и Канаш и, кроме того, является одной из составных частей выхода на новую [трассу] М-12, обеспечивая больший трафик и большую связь региона с остальными субъектами, <…> а также выход на международный коридор "Европа - Западный Китай" от Канаша в сторону границы с Республикой Казахстан", - отметил в ходе мероприятия в режиме ВКС руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Новиков.

Капитальный ремонт проводился на трассе А-151 Цивильск - Ульяновск на участке км 0+000 - км 5+600. По информации федерального казенного учреждения (ФКУ) "Волго-Вятскуправтодор", которое является заказчиком работ, количество полос увеличили с двух до четырех, а пропускная способность участка около Цивильска возросла вдвое.

Руководитель ФКУ "Волго-Вятскуправтодор" Илдар Мингазов сообщил журналистам, что общий объем федеральных инвестиций на проведение капитального ремонта указанного участка составил 982 млн рублей. По его словам, планируется продолжить модернизацию дороги А-151 Цивильск - Ульяновск.

"Все больше дорог Чувашии становятся современными и безопасными. В этом дорожно-строительном сезоне запланировано отремонтировать более 41 км федеральных трасс, порядка 288 км - республиканских, построить 18,2 км новых дорог", - написал в Telegram-канале глава Чувашии Олег Николаев после открытия обновленного участка. 

Теги:
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
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