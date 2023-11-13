Специалисты по связям с общественностью из 75 регионов примут участие в конкурсе в Чувашии

По итогам конкурса сформируют топ-50 мастеров коммуникаций страны

ЧЕБОКСАРЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Заявки для участия в первом открытом конкурсе "Мастер коммуникаций", который состоится в Чувашии, получены от специалистов по связям с общественностью из 75 регионов России. Прием заявок завершен, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"На открытый конкурс специалистов по связям с общественностью "Мастер коммуникаций" <…> заявились 655 специалистов из 75 регионов России, в том числе 11 [участников] из новых регионов страны", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что есть заявки из Киргизии. По информации властей, больше всего участников представляют Приволжский и Центральный федеральный округа - соответственно 255 и 145 специалистов. "Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Чувашской Республики, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Пермского края, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", - поясняется в сообщении.

Подчеркивается, что 392 участника заявились в категории "Предприятия, организации", 165 и 98 конкурсантов - соответственно в номинациях "Государственное управление" и "Местное самоуправление". Отмечается, что участники финала, который состоится в очном формате, будут определены до 17 ноября по сумме баллов за тестирование по специальности, показатели упоминаемости представляемых ими организаций в прессе и соцсетях. Финал пройдет 7 декабря в Чебоксарах. По итогам конкурса сформируют топ-50 мастеров коммуникаций страны.

Республиканский конкурс специалистов по связям с общественностью "PRофи-21", который проходил в Чувашии в 2021 и 2022 годах, сделали открытым для всех регионов России и переименовали в "Мастер коммуникаций" из-за наличия англицизма "PR" в прежнем названии.