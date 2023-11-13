В "Фобос" предупредили об установлении температуры ниже нормы в регионах Приволжья

ТАСС, 13 ноября. Похолодание до нуля градусов и ниже, снегопады и гололедица ожидаются в регионах Приволжского федерального округа к концу недели. В выходные температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Основной процесс, который будет происходить на этой неделе, - это понижение температуры. Во второй половине недели в Среднем Поволжье [возможны] осадки в виде снега. В пятницу [нужно] готовиться к сильной гололедице во многих регионах. К концу недели [температура] будет уже чуть ниже нормы на 1 - 2 градуса", - сказала Котилевская.

В Нижнем Новгороде 14 ноября преимущественно без осадков, плюс 5 градусов, 15 ноября местами ожидаются небольшие кратковременные осадки, 16 ноября осадки прекратятся, а 17 ноября похолодает до минус 2 градусов. В Кирове осадки ожидаются 14-15 ноября, 14 ноября воздух прогреется до плюс 3 - 5 градусов, 16 ноября будет около нуля, 17 ноября возможен снегопад, при этом похолодает до минус 3 градусов. В Казани и Ульяновске 14 ноября ожидается плюс 5 - 7 градусов, преимущественно без осадков, 16 ноября начнется дождь, а 17 ноября похолодает до 0 - минус 2 градусов, усилится ветер.

В Самаре 14-15 ноября синоптики прогнозируют плюс 4 - 6 градусов. Кроме того, 14 ноября и 16-17 ноября не исключены дожди, к вечеру 17 ноября температура понизится до нуля, ветер усилится до 12 м/с. В Саратове 15-15 ноября ожидается плюс 5 - 7 градусов, пройдут небольшие кратковременные дожди, 16 ноября температура поднимется до плюс 9 градусов, но к концу недели похолодает до плюс 1, а осадки прекратятся. В Оренбурге 14 ноября плюс 7 - 9 градусов, без существенных осадков, 15 ноября и последующие дни ожидается плюс 4 - 6 градусов, 16 ноября пройдут дожди, к концу недели усилится ветер до 15 - 17 м/с. В Уфе всю неделю ожидаются осадки, при этом 14 ноября будет плюс 6 - 8 градусов, 15 ноября днем плюс 4, 17 ноября - около плюс 5 градусов.

"В Чебоксарах преимущественно без осадков с понижением температуры от 5 - 6 градусов завтра, до 1 - 3 градусов в четверг, в пятницу днем уже будет минус 2 - 3 градуса и не исключен небольшой снег. В Ижевске завтра кратковременные дожди, плюс 5 градусов, в среду и четверг преимущественно без осадков с понижением температуры до плюс 3 градусов, в пятницу ожидается мокрый снег, температура - 0 - минус 2 градуса", - отметила Котилевская.

В Пермском крае на этой неделе наступит метеорологическая зима, сообщают в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), однако перед похолоданием 14 ноября в Прикамье наступит пик тепла. "В целом, текущая неделя ожидается теплой - на севере края на 2,5 - 3 градуса теплее нормы, а на юге - на 4 - 5 градусов, на пике потепления 14 ноября температура воздуха будет выше нормы на 9 градусов", - рассказали в ГИС-центре, отметив, что холодный фронт доберется до северных границ Пермского края утром 16 ноября и в течение суток будет медленно смещаться в центральные районы. Температура воздуха в южной части края в этот день будет около 0 градусов, на севере же днем похолодает до минус 5 градусов, а уже 18 ноября вся территория края окажется в холодной воздушной массе, температура воздуха днем будет не выше минус 5 градусов. "Впервые с начала ноября температура воздуха окажется ниже климатической нормы", - добавили в ГИС-центре.

Туман и гололедица

В региональных госавтоинспекциях водителей просят быть осторожными, так как в ближайшие дни ожидаются туманы и гололедица на дорогах. Так, в Ульяновске в ночь на 13 ноября прошел дождь, а утром местами город окутал туман. Плотный туман с видимостью до 500 м наблюдался 13 ноября в западных и центральных районах Оренбургской области, при этом ночью местами на дорогах возможна гололедица, предупредили в УГИБДД УМВД России по региону. Саратовскую область на этой неделе также продолжат накрывать туманы, местами ожидаются дождь и мокрый снег, а в Татарстане, по прогнозу гидрометцентра республики, пройдет мокрый снег, и тоже вероятна гололедица.

Власти регионов ПФО готовятся встречать зиму. В Кирове в ночь на 13 ноября прошел снегопад, возникла угроза налипания мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах и тротуарах образовывалась наледь. В администрации города сообщили, что ранним утром колонны техники вышли на очистку проезжих частей и уборку пешеходных зон. Как сообщили в пресс-службе правительства Саратовской области, в связи с наступлением зимнего периода властями Саратова было принято решение установить на центральных улицах города временные дорожные знаки, запрещающие парковку. Эта "сезонная" мера необходима для беспрепятственной очистки дорог от снега и наледи.

По данным Башгидромета, 14 ноября в республике прогнозируется усиление ветра до 18 м/с. При этом в Уфе зацвели некоторые яблони, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "За 3 недели до зимы на некоторых деревьях набухли почки, и они зацвели", - сказано в сообщении.