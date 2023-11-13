13 ноября, 16:07
Палестино-израильский конфликт

В ООН почтили память погибших сотрудников БАПОР в Газе

© ТАСС/ Reuters

Флаг у штаб-квартиры организации приспустили, рядом с флагштоком лежат цветы

ООН, 13 ноября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций почтила память сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), погибших в секторе Газа, передает корреспондент ТАСС.

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В понедельник утром флаг ООН у штаб-квартиры организации был приспущен, рядом с флагштоком лежат цветы. Позднее несколько десятков членов профсоюза сотрудников ООН провели в штаб-квартире акцию, на которой почтили минутой молчания погибших коллег и зачитали их имена.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о намерении организации расследовать гибель сотрудников БАПОР после завершения израильско-палестинского конфликта. По последним данным, в ходе боевых действий был убит 101 работник организации. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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