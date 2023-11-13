Эксперт: требования по взаимодействию служб в долговременном уходе уточняются

По словам главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, в 2023 году в проект по организации российской системы долговременного ухода вошли все регионы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Требования, касающиеся взаимодействия социальной и медицинской служб в России в части долговременного ухода за пожилыми, уточняются. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

"Система долговременного ухода начала развиваться в рамках национального проекта "Демография". <…> У нас есть регламент взаимодействия между социальной и медицинской службами, где зафиксированы требования, в какой временной интервал необходимо передавать данные и в каком виде, однако эти требования нуждаются в уточнении и эту работу сейчас проводит Министерство труда и социальной защиты населения РФ", - сказала она.

По словам Ткачевой, в 2023 году в проект по организации российской системы долговременного ухода вошли все регионы. Она добавила, что вопрос межведомственного воздействия решается, и позитивная динамика уже есть.

Говоря о паллиативной помощи, Ткачева напомнила о приказе Минздрава и Минтруда, который обязывает передавать данные о паллиативных пациентах в социальные службы. Такое требование также зафиксировано в порядке оказания медпомощи по профилю "гериатрия". В нем есть и специалист по социальной работе, пояснила эксперт.

"Случаи, когда информация не передается из медучреждения в социальные службы, выявляются по результатам выезда специалистов Минздрава России в регионы, в том числе и главных внештатных специалистов Минздрава России. Мы отрабатываем эти случаи, работаем над эффективностью системы. Проблема межведомственного взаимодействия существует во всех странах мира. Система долговременного ухода только начинает формироваться. Регламент межведомственного взаимодействия сейчас конкретизируется", - сказала Ткачева.