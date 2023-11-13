В Чечне с начала 2023 года смертность сократилась на 14%

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла на 4,3%

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Смертность в Чечне с начала 2023 года сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,3 на 1 тыс. населения. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"С начала года у нас наблюдается рост практически всех показателей системы здравоохранения. Так, ожидаемая продолжительность жизни выросла на 4,3% и составила 76,31 лет. Смертность снизилась на 14% и составила 4,3 на 1 тыс. населения. Младенческая смертность снизилась на 4,8% и составила 5,9 на 1 тыс. родившихся живыми. Уровень рождаемости традиционно находится на самом высоком уровне среди субъектов РФ и составил 18,4 на 1 тыс. населения", - отметил министр.

По его словам, охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами среди населения республики на сегодняшний день составил 80,4%, или более 730 тыс. человек.

"Также активно ведется реализация государственных программ и национальных проектов. В рамках программных мероприятий в этом году начато строительство 14 объектов здравоохранения, завершена поставка 257 единиц различного медицинского оборудования, 109 единиц автотранспорта и 12 машин скорой помощи. Также дополнительно для участковой службы поставлено 57 единиц легкового транспорта и 14 машин скорой помощи", - добавил Алханов.

Он также рассказал, что региону в этом году выделено более 1 млрд рублей для строительства больницы в Ачхой-Мартановском районе.