13 ноября, 16:20

В Чечне с начала 2023 года смертность сократилась на 14%

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла на 4,3%

ГРОЗНЫЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Смертность в Чечне с начала 2023 года сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,3 на 1 тыс. населения. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"С начала года у нас наблюдается рост практически всех показателей системы здравоохранения. Так, ожидаемая продолжительность жизни выросла на 4,3% и составила 76,31 лет. Смертность снизилась на 14% и составила 4,3 на 1 тыс. населения. Младенческая смертность снизилась на 4,8% и составила 5,9 на 1 тыс. родившихся живыми. Уровень рождаемости традиционно находится на самом высоком уровне среди субъектов РФ и составил 18,4 на 1 тыс. населения", - отметил министр.

По его словам, охват диспансеризацией и профилактическими осмотрами среди населения республики на сегодняшний день составил 80,4%, или более 730 тыс. человек.

"Также активно ведется реализация государственных программ и национальных проектов. В рамках программных мероприятий в этом году начато строительство 14 объектов здравоохранения, завершена поставка 257 единиц различного медицинского оборудования, 109 единиц автотранспорта и 12 машин скорой помощи. Также дополнительно для участковой службы поставлено 57 единиц легкового транспорта и 14 машин скорой помощи", - добавил Алханов.

Он также рассказал, что региону в этом году выделено более 1 млрд рублей для строительства больницы в Ачхой-Мартановском районе. 

Теги:
РоссияСеверный КавказЧечня
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация