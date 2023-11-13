Эпидобстановка по ковиду в Москве соответствует обычному периоду сезонных заболеваний

В столичном департаменте здравоохранения отметили, что существенного роста госпитализаций в городе нет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка по ОРВИ, пневмонии, коронавирусу в Москве соответствует обычному периоду сезонных заболеваний. Рост госпитализаций в городе не фиксируется, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

"Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям, как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве есть достаточное количество коек для приема больных с инфекционными заболеваниями.