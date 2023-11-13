В Петербурге КПО "Волхонка" выйдет на проектную мощность до конца 2024 года

Губернатор Александр Беглов отметил, что город также "продолжит развивать раздельный сбор мусора и повышать экологическую культуру населения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Комплекс по переработке отходов "Волхонка" в Санкт-Петербурге выйдет на проектную мощность до конца 2024 года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в традиционном радиообращении на "Радио России".

"Продолжаем создание современной инфраструктуры по сортировке и глубокой переработке твердых бытовых отходов. До конца 2024 года планируем вывести на расчетную мощность комплекс на Волхонском шоссе. Недавно там открылась уникальная экспериментальная площадка по посеву семян и растений в почвогрунт, полученный в результате утилизации органических отходов. Также Петербург продолжит развивать раздельный сбор мусора и повышать экологическую культуру населения", - сказал губернатор.

Проект комплекса "Волхонка" реализуют в два этапа, мощность первой очереди составляет 200 тыс. тонн отходов в год. На данный момент первая очередь работает в режиме пусконаладки почти год. Совокупные инвестиции в этот завод ранее оценивали в 4,9 млрд рублей. Для финансирования второго этапа планировалось привлечение средств облигационного займа ППК "Российский экологический оператор". Реализация второго этапа включает строительство новых производственных корпусов, что позволит увеличить производительность еще на 400 тыс. тонн отходов в год и обеспечить полный цикл переработки твердых коммунальных отходов за счет ввода мощностей по компостированию органических отходов.

Реформу по обращению с твердыми коммунальными отходами запустили в Санкт-Петербурге 1 января 2022 года. Тогда приступил к работе "Невский экологический оператор", который также выступает застройщиком комплекса по переработке отходов в Петербурге "Волхонка" на базе бывшего завода МПБО-2. Всего в рамках реформы планируется возведение пяти комплексов на территории города и области.