В Ростове в Ярославскую облдуму внесли документы о переименовании города

Более 14 тыс. жителей выступили за переименование в Ростов Великий

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Жители Ростова Ярославской области внесли в региональную думу документы с инициативой жителей о переименовании города в Ростов Великий. Об этом сообщила пресс-служба областной думы.

"В Ярославскую областную Думу внесены документы, содержащие инициативу жителей Ростова о переименовании их города в Ростов Великий. Более 14 тыс. подписей ростовцев, поддержавших эту инициативу, уместились в три больших папки. Все они сегодня оказались на столе председателя регионального парламента Михаила Боровицкого", - говорится в сообщении.

Общегородской опрос проводили активисты общественного движения "За Ростов Великий!". В опросе приняли участие более 14 тыс. человек, против переименования высказались только 60 участников опроса. Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, инициативу поддержали более 13,8 тыс. человек, это почти 58% от общего числа горожан в возрасте от 14 лет.

После согласований на уровне региона областная дума направит комплект документов в правительство РФ для получения заключения. Затем будет подготовлен проект федерального закона, который рассмотрит Госдума.

Ранее Евраев поддержал идею переименования города. По поручению главы региона был создан организационный комитет по возвращению Ростову привычного названия, в него вошли более 140 человек - представители органов власти, общественники, активные жители. Оргкомитет занимается подготовкой пакета документов по переименованию. Ранее Евраев сообщал, что федеральный закон о переименовании Ростова может быть принят в 2024 году.

Среди причин переименования города - восстановление исторической справедливости, внесение ясности в почтовую и транспортную логистику, юридическое закрепление общепринятого названия, признание значимости и дань уважения одному из древнейших городов России. Инициативу поддержали первая в мире женщина-космонавт депутат Госдумы Валентина Терешкова, сенаторы Наталия Косихина и Александр Русаков, народный артист РФ Валерий Баринов.