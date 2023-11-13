13 ноября, 17:30

Кафедра русского языка откроется в 2024 году в Шарм-эш-Шейхе

Александр Елистратов/ ТАСС
© Александр Елистратов/ ТАСС

Марат Гатин отметил рост популярности русского языка

КАИР, 13 ноября. /Корр. ТАСС Александр Елистратов, Дарья Вавилина/. Кафедра русского языка откроется в 2024 году в университете египетского города Шарм-эш-Шейха. Об этом рассказал в беседе с ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин на полях открывшейся в Каире Российской образовательной выставки с участием ведущих высших учебных заведений РФ.

"Популярность русского языка растет. В течение последних нескольких лет наблюдается тенденция к открытию кафедр русского языка в различных египетских ВУЗах. В прошлом году мы открыли три кафедры в Каире. На следующий год планируется открытие кафедры в университете короля Сальмана в Шарм-эш-Шейхе", - рассказал собеседник. По его словам, "в проработке еще два высших учебных заведения" на этапе подготовки документов и согласования. "Порядка 2 тыс. ребят на профессиональном уровне изучают русский язык, они станут лингвистами, филологами", - рассказал глава Русского дома в Каире.

Гатин сообщил, что по сравнению с 2022 годом число заявок от желающих получить квоту на обучение в России выросло почти на 30% "Несмотря на всю геополитическую сложность, санкции, трудности, связанные с денежными переводами между нашими странами, число египетских абитуриентов и студентов, желающих получать высшее образование в Египте не уменьшается, а растет", - подчеркнул руководитель представительства Россотрудничества. По его информации, в этом году на Египет выделено 318 квот на бюджетное обучение в российских вузах, кроме того, многие готовы поступать на платной основе.

Абитуриенты со всей страны

Самир аль-Эдд, завершающий курс бакалавриата, специально приехал на выставку, организованную Русским домом в Каире, из курортного города Хургада. На вопрос корреспондента ТАСС, почему он намерен продолжить образование в РФ, юноша ответил, что, "уровень образования в России известен как один из самых высоких в мире". Особенно, добавил он, "это касается современных технологий и информационных систем будущего". "Я нахожусь здесь именно для того, чтобы окончательно определиться с выбором и отдать свое предпочтение одному или нескольким российским вузам. Надеюсь, мне удастся получить грант, и уже в следующем году я стану настоящим российским студентом", - сказал Самир.

"Цель нашего приезда в Каир - это желание пригласить египетских юношей и девушек на учебу к нам в университет, чтобы они больше узнали о его деятельности, возможности получить квоту на обучение в России", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора Международного института Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Екатерина Глухова. Она выразила надежду, что "многие, пришедшие на сегодняшнее мероприятие, выберут УлГТУ в числе первых вузов, что позволит им гарантировано получить стипендию в Ульяновский международный институт". "Если они останавливают свой выбор на УлГТУ, то без экзаменов поступают в наш вуз", - добавила Екатерина. "Мы не ожидали увидеть так много искренне заинтересованных молодых людей на этой выставке", - поделилась она своими впечатлениями. По наблюдению Екатерины, поступлением в российские вузы "интересуются и школьники, и студенты, и бакалавры, которые хотят продолжить обучение в России". Замдиректора пояснила, что если абитуриент не владеет русским языком, то в УлГТУ "есть специальный курс, на котором в течение года преподается только русский". Как считает Екатерина, "при должном подходе к программе, года для изучения русского языка вполне достаточно, чтобы затем полноценно продолжить занятия в вузе".

В российской образовательной выставке приняли участие свыше 20 высших учебных заведений со всей страны, в том числе Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Их представители приехали в Египет, чтобы рассказать потенциальным студентам о своих программах, условиях поступления, перспективах дальнейшей реализации, а также для расширения взаимодействия и укрепления сотрудничества с египетскими вузами, которые также приняли участие в мероприятии. Планируется, что второй день выставки состоится 14 ноября в северной столице Египта - городе Александрии. 

Теги:
ЕгипетРоссия
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