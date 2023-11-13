13 ноября, 17:39

В ДНР возобновили рейды по торговым точкам из-за роста стоимости продуктов

Глава региона Денис Пушилин также поручил усилить публичную отчетность по последствиям рейдов

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти ДНР возобновляют рейды по торговым точкам в республике из-за растущего количества жалоб на стоимость социально значимых продуктов. Рост стоимости продуктовой корзины связан с увеличением цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ), а также спекуляциями на этом фоне, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Тема в регионе остается острой, растет количество жалоб на высокую стоимость социально значимых продуктов. Есть объективные причины (рост цен на ГСМ), но фиксируются и спекулятивные. По моему поручению возобновились рейды по проверке уровня цен и соблюдения правил торговли", - написал Пушилин.

Он добавил, что поручил усилить проверки не только в крупных торговых сетях, но и в магазинах "у дома" и на рынках, так как значительное число жалоб поступает на ценовую политику в мелких торговых точках. А также усилить публичную отчетность по последствиям рейдов.

Ранее Пушилин сообщал, что цены на бензин и дизтопливо выросли в ДНР и сейчас выше, чем в соседних субъектах из-за уничтожения Вооруженными силами Украины гражданских нефтебаз в регионе. Как уточнили в Министерстве угля и энергетики ДНР, рост цен связан также со скачком стоимости на бирже, остановкой на плановый ремонт большей части нефтеперерабатывающих заводов, фактором сезонности.

В начале февраля врио главы ДНР заявил, что цены на продукты в местных магазинах "оставляют желать лучшего", и отметил среди проблем ретейлеров кадровый голод, трудности с логистикой и прекращение льготного кредитования. Он заявил, что власти помогут снизить цены на продукты. После в июне Пушилин сообщил, что цены остаются слишком высокими на несколько видов продуктов, в том числе на мясо, овощи и молочку, и поручил председателю правительства региона Евгению Солнцеву доложить о мерах решения проблемы.

Также ранее врио главы региона неоднократно заявлял, что цены должны выйти на уровень Ростовской области. Чтобы избежать спекуляций в регионе проводились рейды по торговым сетям. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичДНР
© Информационное агентство ТАСС
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