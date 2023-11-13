13 ноября, 18:00

Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова

От этой должности освободили главу Минпросвещения Сергея Кравцова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова председателем попечительского совета фонда "История Отечества", освободив от этой должности главу Минпросвещения Сергея Кравцова. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Прекратить полномочия Кравцова С. С. в качестве председателя попечительского совета фонда "История Отечества", сохранив за ним полномочия члена указанного попечительского совета. Назначить члена попечительского совета фонда "История Отечества" Фалькова В. Н. председателем указанного совета", - говорится в документе.

Фонд "История Отечества" - некоммерческая организация, созданная по указу президента РФ от 6 апреля 2016 года. Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в РФ и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения. 

Теги:
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияФальков, Валерий Николаевич
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